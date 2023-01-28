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Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Живущие на Украине венгры рассказали порталу Index о том, как в Закарпатской области проходит мобилизация. Венгры стали свидетелями того, как мужчин отлавливают на улицах, вручают повестки и насильно заталкивают в автобусы, говорится в материале, опубликованном в четверг, 26 января.

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В издании рассказали одну из историй, как полицейская машина подрезала мужчину на велосипеде. «Из машины вышли двое сотрудников полиции, а после сбора данных у мужчины в руках оказалась военная повестка», — говорится в материале.

Согласно другой истории, на венгерско-украинской границе пограничники вручили повестку мужчине, который ехал домой. Ему дали всего один день на сборы всех необходимых вещей, после чего он должен явиться в военкомат.

Ранее уже были сообщения о том, что на Украине началась новая волна мобилизации: мужчинам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Сети появились кадры, на которых видно, как документ вручают прямо на улице. В ряде случаев данное мероприятие не обходится без сопротивления со стороны призывников. К примеру, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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