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СМИ сообщили о вручении повесток клиентам спортзала в Запорожье

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Фото: Global Look Press/Serhii Hudak
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В Запорожье на Украине сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки его клиентам. Об этом 30 января сообщает издание «Клименко тайм».

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Отмечается, что после визита сотрудников военкомата на странице клуба в одной из соцсетей появилась запись с просьбой не «кошмарить» таким образом бизнес, у которого дела итак идут не очень хорошо. Также было опубликовано видео, где запечатлен момент визита людей в военной форме.

«Отметим, что пост с призывом к военкомам сейчас удален, но его скрин остался в Сети, как и видео визита», — подчеркивает издание.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в стране начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Стоит отметить, что уклонение от мобилизации, согласно законам Украины, грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На прошлой неделе живущие на Украине венгры рассказали порталу Index о том, как в Закарпатской области проходит мобилизация. По их словам, мужчин отлавливают на улицах, вручают повестки и насильно заталкивают в автобусы.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

В начале января сообщалось, что на Украине началась новая волна мобилизации: мужчинам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обошлось без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

В конце декабря 2022 года украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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