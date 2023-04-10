СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации

С приближением весеннего контрнаступления Украина экстренно собирает подкрепление, что сеет панику среди граждан на фоне ускорившихся темпов мобилизации. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет газета The Washington Post.

«Украине нужно больше солдат — и быстро. Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы или записаться добровольно, сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить. <...> Они стучат в двери мирных жителей и случайным образом останавливают их на углах улиц, раздавая повестки», — говорится в публикации.

По словам украинцев, с которыми побеседовали корреспонденты газеты, они опасаются того, что если конфликт затянется еще на год, то «все окажутся в армии».

В широко разрекламированном весеннем контрнаступлении будут задействованы как опытные войска, недавно прошедшие обучение на западной технике, включая танки Leopard 2, так и новые солдаты. При этом, указывается, что Киев не раскрывает данные о своих потерях, однако полевые командиры описывают их как большие, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 27 марта, глава парламентской фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в случае если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, Украина будет готова усилить мобилизацию. По его подсчетам, потребуется, по крайней мере, восемь дополнительных бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. Для этого, как указал Арахамия, придется призвать еще больше людей в армию.

Незадолго до этого советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы. В частности, в Одессе для содержания будущих военнослужащих был создан целый изолятор временного содержания (ИВС). Туда доставляют всех мужчин, которых сотрудники военкомата с помощью полиции и спецслужб ловят на улице.

В конце марта также сообщалось, что работники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками для вручения повесток горожанам.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие, в предыдущий раз — до 19 февраля 2023 года. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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