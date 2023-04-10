Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала нужное количество голосов

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием о незамедлительной демобилизации набрала необходимые 25 тыс. голосов.

В соответствии с законом, после набора нужного количества голосов глава государства должен в обязательном порядке рассмотреть петицию, передает RT.

В данном документе говорится о демобилизации солдат, которые были мобилизованы полтора года назад, уточняется на сайте aif.ru.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что с приближением весеннего контрнаступления Украина экстренно собирает подкрепление, среди граждан на фоне ускорившихся темпов мобилизации растет паника. Представители военкоматов останавливают случайных прохожих на улице, раздавая им повестки.

В конце марта советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы. В частности, в Одессе для содержания будущих военнослужащих был создан целый изолятор временного содержания (ИВС). Туда доставляют всех мужчин, которых сотрудники военкомата с помощью полиции и спецслужб ловят на улице.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.