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На Украине мужчине дали 5 лет тюрьмы за помощь в уклонении от службы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На Украине приговорили к тюремному заключению администратора Telegram-канала «Где повестки? Луцк/Волынская область». Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило издание «Страна.ua».

Согласно имеющейся информации, он сообщал жителям города о местах раздачи повесток, чтобы граждане призывного возраста могли не пересекаться с сотрудниками военкоматов. Мужчине инкриминировали «препятствование законной деятельности» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

«Его незаконные действия могли повлечь за собой негативные последствия для национальной безопасности страны», — подытожили сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее, 13 апреля, украинские СМИ заподозрили Суворовский военкомат Одессы в насильном удержании призывников. По словам супруги одного из потерпевших, ее мужа арестовали сотрудники военного комиссариата. Служащие не предъявили удостоверения, а также попытались изъять у женщины телефон.

10 апреля петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о незамедлительной демобилизации набрала необходимые 25 тыс. голосов. Граждане потребовали демобилизовать военнообязанных, кто был призван полтора года назад.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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