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Военный эксперт назвал подтасованными европейские данные о потерях Украины

Военный эксперт Матвийчук: европейские данные о потерях Украины — подтасовка
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Данным о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, верить не стоит. Об этом 12 мая «Известиям» заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Информацию о потерях Украины ранее в этот день привел портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум Евросоюза (ЕС). Как указали авторы статьи, документ основывается на информации Киева, СМИ и утекших разведданных. В нем также говорится, что США оценивают потери ВСУ в 17,5 тыс. убитыми и от 124 тыс. до 131 тыс. ранеными.

«ЕС — заинтересованное лицо, занимается чистейшей воды пропагандой, занимается подтасовкой фактов и пытается выставить Украину в наиболее приятном свете для жителей ЕС, чтобы потом помогать Украине отчислять деньги, уменьшать социальные расходы и так далее. Цифра 13 тыс. — это смехотворная цифра. Сам генштаб украинской армии говорил о 150 тыс. Израильская разведка докладывала о 200 тыс.», — сказал эксперт.

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6 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно теряют в Артемовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек.

По оценке Министерства обороны РФ, за всё время спецоперации общие потери украинских сил к 16 апреля составили 23 367 человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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