В Сети появилось видео принудительной мобилизации, как утверждается, в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.

Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

Информации о том, когда именно было снято видео, нет, но утверждается, что оно свежее.

Ранее, 21 апреля, в Одесской области Украины во время проверки документов пограничники поймали мужчину, который хотел выехать из страны под видом женщины. Правоохранители раскрыли его замысел и вручили повестку.

Служба безопасности Украины (СБУ) 18 апреля задержала проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в Европейский союз (ЕС). Отмечается, что сотрудник компании «Укрзализныця» прятал желающих покинуть Украину мужчин в вентиляционной шахте, где они находились во время прохождения паспортного контроля.

13 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает призывников. Отмечается, что огласку происходящему придала жена одного из удерживаемых Карина. Ее супруга Валерия при ней задержали сотрудники военкомата и доставили в центр комплектования. После вмешательства Следственной оперативной группы (СОГ) Национальной полиции Валерия отпустили, судьба других мужчин не уточняется.

Газета The Washington Post 10 апреля сообщила, что с приближением весеннего контрнаступления Украина экстренно собирает подкрепление, среди граждан на фоне ускорившихся темпов мобилизации растет паника. Представители военкоматов останавливают случайных прохожих на улице, раздавая им повестки.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 25 марта отметил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы. В частности, в Одессе для содержания будущих военнослужащих был создан целый изолятор временного содержания (ИВС). Туда доставляют всех мужчин, которых сотрудники военкомата с помощью полиции и спецслужб ловят на улице.

22 марта сообщалось, что работники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками для вручения повесток горожанам. Издание «Думская» опубликовало кадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в украинской военной форме подходит к воротам частного дома и вскрывает металлическую дверь

12 марта сообщалось, что сотрудники харьковского военкомата пришли в ночной клуб, чтобы выдать отдыхающим повестки о мобилизации. Военные остановили музыку, включили свет и стали проверять у молодых людей паспорта. Нескольким мужчинам призывного возраста сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) вручили повестки.

До этого, 9 января, в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обошлось без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.