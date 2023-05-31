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Снайпер группировки ВС РФ «Юг» рассказал о странном поведении в рядах ВСУ

«РИА Новости»: боец группировки «Юг» сообщил о странном и отчаянном поведении солдат ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поведение националистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывает странным и таким, каким «быть не должно». У радикалов будто отсутствует инстинкт самосохранения, рассказал 31 мая снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

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В конце марта пленный боевик ВСУ рассказал, что Киев начал мобилизовать граждан с наркотической зависимостью. Он добавил, что употребление наркотиков — довольно распространенное явление в рядах украинской армии.

В том же месяце украинское издание «Страна.ua» сообщало, что солдаты ВСУ всё чаще получают обвинительные приговоры за распитие алкогольных напитков во время прохождения службы. Однако подсудимые чаще всего отделываются штрафом.

1 марта попавшие в плен украинские командиры отделения Национальной гвардии Украины рассказали о том, что среди подчиненных «почти все употребляли» алкоголь, также были и случаи использования наркотиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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