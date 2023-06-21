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Военнопленный рассказал о неопытных новобранцах на фронте ВСУ

Пленный: из-за больших потерь командование ВСУ бросает на фронт неопытных новобранцев
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинское военное командование ввиду больших потерь на фронте отправляет в бой неопытных новобранцев. Об этом в среду, 21 июня, рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эдуард Кириловец.

«После мобилизации направили в 28-ю бригаду. Нас распределили по разным ротам, я попал в пятую роту. Неделю мы позанимались на тактическом поле, постреляли с автоматом, побегали по траншеям, даже бронетранспортеры увидели. После этого нас сразу кинули в бой. Так сейчас со многими поступают, людей не хватает, потери большие. Во всем виновато большое начальство. Они бросают на позиции неопытных. Зачем людей набирать и сразу уничтожать?» — сказал бывший боевик ВСУ в разговоре с ТАСС.

Кириловец был моряком, родился и жил в Херсоне. В конце мая этого года при отправке в очередной рейс он был мобилизован и после недели обучения, по его словам, попал в плен Российской армии по истечении нескольких часов с первого выезда на боевые позиции на горловском направлении. Кириловца и других новобранцев привезли в роту на смену семерых тяжелораненых украинских солдат.

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Ранее, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеют, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

17 июня боевик ВСУ, который сдался в плен Российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам.

До этого, 11 июня, сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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