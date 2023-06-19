Украинский военнопленный Николай Дрына рассказал в понедельник, 19 июня, что половина боевиков в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно болеют, а остальные совсем не способны воевать.

По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет.

«Всех инвалидов собрали в одну бригаду, наверное, чтобы всех перемочили», — сказал мужчина.

Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

Дрына отметил, что российские военные встретили его и сослуживцев без агрессии, когда они вышли к позициям армии ВС РФ. Как вспоминает военнопленный, боевиков провели в окоп и дали сухой паек.

Ранее, 17 июня, боевик ВСУ, который сдался в плен российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам.

До этого, 11 июня, сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.