Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой

Два экипажа боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военнослужащим в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 13 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя в силовых структурах региона.

«На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр (отдельной механизированной бригады — Ред.) ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинское подразделение сдалось в плен со всем штатным вооружением, включая две БМП-1. В числе прошедших по гуманитарному коридору оказались десять солдат, среди которых были тяжелораненые.

В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории ДНР. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, остальных проверяют на причастность к военным преступлениям.

Ранее, 11 июня, в распоряжении «Известий» появились кадры, на которых четверо военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен российской армии, призвали бывших сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ. Военнопленные подчеркнули, что в плену их хорошо содержат и к ним отличное отношение.

29 мая стало известно, что российские военные в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) взяли в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

27 мая сообщалось, что бойцы Южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.