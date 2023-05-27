СМИ сообщили о взятии в плен двух групп боевиков ВСУ в зоне спецоперации
Бойцы Южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил 27 мая участвовавший в данной операции боец.
«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — сказал военнослужащий в разговоре с «РИА Новости».
Он добавил, что украинские военные попали в плен под Белогоровкой.
Ранее, 12 мая, источник «Известий» сообщил, что на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
В апреле сообщалось, что Вооруженные силы России захватили в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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