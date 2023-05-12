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Два солдата ВСУ добровольно сдались в плен армии России под Запорожьем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На запорожском направлении добровольно сдались в плен двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили «Известиям» в силовых структурах.

Пленным оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас они дают показания.

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Ранее, 4 мая, стало известно, что российские военные в течение 10 дней взяли в плен около 20 военнослужащих ВСУ на донецком направлении. В числе сдавшихся в плен преобладали в основном мобилизованные жители Украины.

29 апреля украинский пленный 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк сообщил, что боевики ВСУ минируют пути возможного отхода своих солдат на кременском участке фронта. Как отметил Киндюк, перед украинскими боевиками ставят задачу не отступать до последнего. Для того чтобы предотвратить отход войск, за спинами солдат находились заградотряды Нацгвардии Украины.

24 апреля украинские военнопленные обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Видеозапись появилась в распоряжении «Известий». По словам боевиков, они находятся в плену больше года и за это время вопрос об отправке на родину толком не обсуждался. Известно, что каждый месяц прибывает порядка 30 человек и лишь пятеро-шестеро возвращаются назад.

23 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) захватили в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Украинские боевики рассказали о себе на экспресс-допросе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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