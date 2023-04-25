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Украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военнопленные обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении «Известий» в понедельник, 24 апреля.

По словам боевиков, они находятся в плену больше года и за это время вопрос об отправке на родину толком не обсуждался. Отмечается, что обменивать не спешат даже тяжелораненых.

«Мы выполняли свой приказ, в Мариуполе мы стояли до конца. Мы не сделали ни шагу назад. По вашему приказанию мы сдались в плен. <...> Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой», — заявил один из бывших боевиков.

При этом отмечается, что каждый месяц прибывает порядка 30 человек и лишь пятеро-шестеро возвращаются назад. Некоторых боевиков обменивают достаточно быстро — в течение нескольких месяцев, например «азовцев» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Хотел обратиться к вам (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Ред.) в очередной раз, как это делали наши семьи еще год назад, но до сих пор ничего не поменялось. Теперь пошла наша очередь обратиться к вам и попросить вас, потребовать: займитесь наконец-то обменами», — высказался старший сержант управления артиллерийской разведки 36-й бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гавриш.

Многие украинские пленные посетовали на то, что в свое время они сделали всё, что от них требовалось по долгу службы, однако теперь собственное правительство пренебрегает их интересами.

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Ранее, 8 апреля, омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что Украина затягивает процесс обмена пленными с республикой. По ее словам, точную дату и число участников следующего обмена назвать трудно.

3 апреля стало известно, что в конце марта Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военных.

До этого, 31 марта, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. Она пояснила, что прошло уже три недели с тех пор, как Москва получила заверение украинской стороны в том, что 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. По ее словам, в списке уже 133 фамилии, однако Киев сохраняет молчание.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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