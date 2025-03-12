Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате

Суд в Грузии приговорил экс-президента республики Михаила Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате около 9 млн лари (более $3,2 млн). Об этом 12 марта сообщает местный телеканал Mtavari.

Отмечается, что приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Саакашвили на заседании не присутствовал и не подключился по видеосвязи.

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009–2012 годах на личные нужды политика, в том числе предметы роскоши.

Кроме того, виновным по делу также признали бывшего главу службы государственной безопасности Теймураза Джанашия. Ему назначен штраф в размере 300 тыс. лари (около $108 тыс.).

Ранее, 5 февраля, парламент Грузии одобрил создание комиссии по изучению преступлений, совершенных в период правления Саакашвили на посту президента (2004–2007, 2008–2013 годы.) Отмечалось, что за принятие проекта выступили 83 из 150 депутатов.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом дел о незаконном разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди», а также о растрате средств госбюджета и незаконном пересечении границы. Также он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Политик получил девять лет лишения свободы.