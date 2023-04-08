Омбудсмен ДНР обвинила Киев в затягивании обмена пленными

Украина затягивает процесс обмена пленными с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом 8 апреля заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Переговоры об обмене проходят крайне тяжело. Украинская сторона традиционно усложняет и затягивает процесс», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Омбудсмен отметила, что точную дату и число участников следующего обмена назвать трудно.

3 апреля стало известно, что в конце марта Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военных.

До этого, 31 марта, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. Она пояснила, что прошло уже три недели с тех пор, как Москва получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. По ее словам, список пополнился и сейчас в нем уже 133 фамилии, однако Киев сохраняет молчание.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.