Российские военные в течение 10 дней взяли в плен около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 4 мая сообщил представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики (ДНР).

«С 23 апреля в плен сдались порядка 20 украинских военнослужащих», — цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что в числе сдавшихся в плен преобладают в основном мобилизованные жители Украины, которые были отправлены на фронт без прохождения необходимой военной подготовки.

Ранее, 29 апреля, украинский пленный 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк сообщил, что боевики ВСУ минируют пути возможного отхода своих солдат на кременском участке фронта. Как отметил Киндюк, перед украинскими боевиками ставят задачу не отступать до последнего. Для того чтобы предотвратить отход войск, за спинами солдат находились заградотряды Нацгвардии Украины.

До этого, 24 апреля, украинские военнопленные обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Видеозапись появилась в распоряжении «Известий». По словам боевиков, они находятся в плену больше года и за это время вопрос об отправке на родину толком не обсуждался. Известно, что каждый месяц прибывает порядка 30 человек и лишь пятеро-шестеро возвращаются назад.

23 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) захватили в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Украинские боевики рассказали о себе на экспресс-допросе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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