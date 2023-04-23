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«РВ» сообщила о взятии ВС РФ в плен военных ВСУ из штурмовой бригады «Эдельвейс»

«РВ»: ВС РФ взяли в плен украинских военных из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы России (ВС РФ) захватили украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» 23 апреля.

В «РВ» уточнили, что военнослужащих Украины взял в плен батальон Луганской Народной Республики (ЛНР) «Заря», который теперь входит во 2-й армейский корпус армии России. Там также сообщили, что в настоящее время украинские боевики из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» рассказывают о себе на экспресс-допросе.

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Ранее, 17 апреля, сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что 12 боевиков ВСУ сдались в плен в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, отступая, украинские боевики бросают не только погибших, но и раненых.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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