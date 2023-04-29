Украинский пленный 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк, сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют пути возможного отхода солдат на кременском участке фронта.

«Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Киндюк, перед украинскими боевиками ставят задачу не отступать до последнего. Для того, чтобы предотвратить отход войск, за спинами солдат находились заградотряды Нацгвардии Украины.

Ранее в этот день Киндюк заявил, что ВСУ Киндюк заставляют писать рапорты с просьбой хоронить боевиков на позициях. Вероятно, это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации и погибшие числились пропавшим без вести. Также он рассказал, что киевское командование приказало своим подчиненным на позициях экономить патроны для контрнаступления.

Накануне эвакуированные жители Артемовска (украинское название — Бахмут) рассказали, что украинские боевики при отходе из города минируют гражданские постройки.

15 апреля стало известно, что пограничники с Западной Украины служат в Артемовске в заградотрядах и не дают отступать украинским боевикам.

Бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко 14 апреля заявил, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Также он добавил, что цель боевиков — гражданское население.

11 апреля Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. По его словам, в западной части города оставались подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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