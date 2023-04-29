Киевское командование приказало своим подчиненным на позициях экономить патроны для контрнаступления. Об этом 29 апреля рассказал пленный боевик 100-й бригады украинской теробороны Владимир Киндюк.

«Стояли в районе Кременной. Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Военнопленный также выразил неуверенность в успехе контрнаступления, в том числе из-за того, что на позициях только мобилизованные. Кадровых военных нет, за старшего на позиции, где был сам Киндюк, вместо офицеров находился сержант.

Накануне экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, обещанное контрнаступление не готово. Эксперт также посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

Как отметил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 27 апреля, на данный момент украинская армия потеряла 80% своего состава с начала спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. Сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены.

Ранее в тот день помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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