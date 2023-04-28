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Экс-советник Кучмы призвал не верить заявлениям о готовности ВСУ к контрнаступлению

Экс-советник Кучмы Соскин: никакое контрнаступление пока не готово
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Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, обещанное контрнаступление не готово. Такое мнение 28 апреля высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Нет доверия этой власти, нет, никому не доверяйте, они не могут ничего сделать. Запад Украине помочь не может, никакого пока наступления не готово», — сказал он.

Эксперт также посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

Соскин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском находятся в тяжелом состоянии, в то время как российские войска продолжают наступать и могут скоро взять город под свой контроль. Кроме того, он указал на беспомощность украинской армии перед силами РФ.

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Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. В то же время, по словам министра, еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что РФ готова отразить любое контрнаступление. Он добавил, что если это «очередная бравада», то это говорит о ничтожности власти, которая разбрасывается такими громкими словами.

До этого, 27 апреля, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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