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Глава минобороны Украины назвал высоким процент подготовки ВСУ к контрнаступлению

Глава минобороны Украины Резников назвал высоким процент подготовки ВСУ к контрнаступлению
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Министр обороны Украины Алексей Резников 28 апреля на пресс-конференции заявил, что украинская армия «в глобальном смысле» готова к контрнаступлению.

«Скажем так, если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, далее вопрос за генштабом», — сказал он.

В то же время, по словам министра, еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

«Сама техника объявлена, подготовлена и частично доставлена», — добавил Резников.

В целом, как указал министр, подготовка к контрнаступлению завершается.

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Накануне в этот же день помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления ВСУ.

Также 27 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины станет последним издыханием украинского лидера Владимира Зеленского в этой спецоперации.

При этом ранее, 24 апреля, газета Politico написала, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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