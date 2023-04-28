Жители Артемовска рассказали о минировании ВСУ жилых домов

При отходе из Артемовска (украинское название — Бахмут) украинские боевики минируют многоэтажные жилые дома, рассказали 28 апреля эвакуированные из города жители Татьяна и Олег Мальцевы.

«Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: «Можно я у вас пошумлю?» Мы говорим: «Что такое «пошумлю»?» Он говорит: «Я буду минировать ваш дом». Мы говорим: «Как это ты будешь минировать наш дом, если нас здесь 16 человек?» А он говорит: «У меня товарищи под плитами погибли, 20 человек»… Я тогда ему говорю: «Я сейчас на каждом кирпиче напишу, что дом заминировали ВСУ», — приводит слова женщины «РИА Новости».

Олег Мальцев, сын Татьяны, добавил, что, по словам националистов, этот дом они выбрали из-за его расположения. Боевики рассчитывали, что в здание войдут российские бойцы, поскольку из него хорошо просматривается трасса Харьков – Ростов-на-Дону.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовики овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Как добавили в оборонном ведомстве, в районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики (ДНР) авиация и артиллерия Южной группировки поразили два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в этот день стало известно, что в Сети распространился скриншот переписки погибшего украинского боевика со своим сослуживцем, где говорилось о больших потерях ВСУ под Артемовском.

27 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске. Он отметил, что противник всё равно имеет возможность перемещаться даже под обстрелами, однако теряет часть резервов на своем пути.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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