Украинских пограничников уличили в службе в заградотрядах в Артемовске

Пограничники с Западной Украины служат в Артемовске (украинское название — Бахмут) в заградотрядах и не дают отступать украинским боевикам. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказал «РИА Новости» российский военный, участвующий в штурме города.



«Они просто не пускают назад мобилизованных. Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», — сообщил он.

Боец заявил, что один из попавших в плен украинских пограничников служил в армии с 2013 года, а в 2014 году заключил контракт. Пленный сказал, что ни в кого не стрелял, однако местные жители отметили, что пограничники в Артемовске выполняли роль заградотрядов.

14 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска.

Тогда же бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Также он добавил, что цель боевиков — гражданское население.

Накануне сообщалось, что боевики ВСУ целенаправленно разводили огонь в зданиях в Артемовске для видеосъемок. По словам эвакуированной местной жительницы, так было практически разрушено строение, которое возвели еще до Великой Отечественной войны, — многократные поджоги попросту уничтожили фасад.

В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано, поскольку Киев продолжает подтягивать резервы для обороны. Пригожин отметил, что за город ведутся тяжелейшие бои.

До этого, 11 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города еще есть подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.



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