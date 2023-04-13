Боевиков ВСУ обвинили в поджогах домов в Артемовске ради видеосюжетов

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно поджигали в Артемовске (украинское название — Бахмут) дома, чтобы снимать видеосюжеты. Об этом 13 апреля рассказала эвакуированная из города местная жительница.

«У нас было красивое старинное здание, там магазин «Алло» находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Потом на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли», — приводит ее слова «РИА Новости».

Женщина отметила, что этот дом был построен еще до Великой Отечественной войны и уцелел даже тогда. Теперь на улице, где он находился, нет даже фасадов зданий.

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВСУ не оставляют попыток перебросить резервные подразделения в Артемовск, однако большинство из них уничтожаются на подъезде к городу.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 11 апреля отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города подразделения украинских боевиков всё еще остаются.

Тогда же основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль более 80% Артемовска. По его словам, неосвобожденной осталась часть жилых районов, где под домами проведены тоннели.

11 апреля сообщалось, что украинские командиры с начала апреля требуют от руководства предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки, чтобы отойти из Артемовска. Подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад фактически заперты в городе из-за работы российской армии, сообщает «Военная хроника».

До этого, 7 апреля, источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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