На донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 апреля на брифинге.

«Авиацией «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершенно 14 самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи», — уточнил он.

Потери противника в общей сложности на этом направлении за минувшие сутки составили до 340 украинских военных, также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в бою два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, добавил Конашенков.

Тем временем на южно-донецком и запорожском российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР), Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30», — сказал генерал-лейтенант.

Помимо этого, в районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области солдаты РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ.

На херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ, также шесть автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Акация».

Ранее в этот день бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Также он добавил, что цель боевиков — гражданское население.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 13 апреля заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано, поскольку Киев продолжает подтягивать резервы для обороны. Пригожин отметил, что за город ведутся тяжелейшие бои.

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города еще есть подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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