Вооруженные силы Украины (ВСУ) по мере отхода из Артемовска (украинское название — Бахмут) минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени», — отметил он.

Кроме того, добавил Марочко, местоположение взрывчатки указывает на то, что целью боевиков является, прежде всего, гражданское население.

Накануне сообщалось, что националисты целенаправленно разводили огонь в зданиях в Артемовске для видеосъемок. По словам эвакуированной местной жительницы, так было практически разрушено строение, которое возвели еще до Великой Отечественной войны, — многократные поджоги попросту уничтожили фасад.

Тогда же советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ на западных окраинах Артемовска почти полностью блокирована.

Между тем глава ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что говорить о полном окружении Артемовска пока преждевременно, так как Киев продолжает подтягивать резервы для обороны. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои.

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города подразделения украинских боевиков всё еще остаются, но отступать им некуда и нужно сдаваться в плен, поскольку в этом районе работают заградотряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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