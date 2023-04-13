В ДНР сообщили о почти полной блокировке группировки ВСУ под Артемовском
Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут) почти полностью блокирована. Об этом 13 апреля заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
«Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска», — сказал он.
Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что бои за Артемовск перешли в свою завершающую стадию и закончатся они тем, что город будет освобожден. Он отметил, что за три месяца ВСУ потеряли у Артемовска более 30 тыс. солдат, которые были нужны им на других направлениях.
До этого, 12 апреля, Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перебросить резервные подразделения в Артемовск, но большинство из них уничтожается на подъездах к городу. Он отметил, что российские силы увеличили давление на единственную артерию, которая связывала Часов Яр и Артемовск и по которой в настоящее время усложнены все поставки.
Также в этот день сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, подразделения десантников сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города подразделения украинских боевиков всё еще остаются, но отступать им некуда и нужно сдаваться в плен, поскольку в этом районе работают заградотряды.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.
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