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Пригожин назвал преждевременными разговоры о полном окружении Артемовска

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Фото: ТАСС/П/с главы ДНР Пушилина
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Говорить о полном окружении Артемовска (украинское название — Бахмут) пока преждевременно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы для обороны города. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту», — цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои, поэтому говорить о полном окружении Артемовска рано. При этом Пригожин обратил внимание на то, что российские силы контролируют более 80% города. Находящиеся на оставшейся территории украинские боевики «упорно сопротивляются».

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут
Это был последний крупный инфраструктурный объект в Артемовске, который удерживали ВФУ

Ранее в четверг советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западных окраинах Артемовска почти полностью блокирована.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что бои за Артемовск перешли в свою завершающую стадию и закончатся они освобождением города.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.

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