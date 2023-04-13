Эксперт рассказал о начале финальной стадии боев за Артемовск

Бои за Артемовск перешли в свою завершающую стадию и закончатся они тем, что город будет освобожден, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«За последние три месяца по самым скромным подсчетам украинские части только убитыми потеряли там больше 30 тыс. Получается, что каждую неделю они теряли в Артемовске по бригаде. Эти части были нужны им на других направлениях. Но официальные киевские власти то ли по политическим причинам, то ли в надежде за это время подготовить свое контрнаступление, утилизировали их в Артемовске. Теперь мы будем наблюдать окончание борьбы за город, как ранее наблюдали за освобождением Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара, — уточнил он.

В российском военном ведомстве 12 апреля рассказали подробности боев последних дней на донецком направлении. В частности, в Артемовске штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. В это время подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах.

По словам источников «Известий», украинское командование попыталось вывести из Артемовска подразделения сил спецопераций и остатки кадровых частей.

При неудачной попытке усилить гарнизон города, ВФУ преимущественно использовали стрелковые батальоны — подразделения, укомплектованные резервистами.

Планировалось, что они заменят убывающие кадровые части, а также будут удерживать маршруты их эвакуации. Но эту попытку сорвали удары российских ВКС и артиллерии, отметили источники «Известий».

По данным Минобороны России, на донецком направлении потери ВФУ за сутки составили более 245 боевиков, один танк, бронетранспортер, две боевые бронемашины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б» и две Д-20, а также три РСЗО «Град».

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Закрытая траектория: ВФУ не смогли подтянуть резервы в Артемовск

https://iz.ru/1497595/andrei-fedorov-aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/gorodskoi-aktcent-protivnik-ne-smog-podtianut-rezervy-v-artemovsk