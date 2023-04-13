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Эксперт рассказал о начале финальной стадии боев за Артемовск

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Бои за Артемовск перешли в свою завершающую стадию и закончатся они тем, что город будет освобожден, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут
Это был последний крупный инфраструктурный объект в Артемовске, который удерживали ВФУ

«За последние три месяца по самым скромным подсчетам украинские части только убитыми потеряли там больше 30 тыс. Получается, что каждую неделю они теряли в Артемовске по бригаде. Эти части были нужны им на других направлениях. Но официальные киевские власти то ли по политическим причинам, то ли в надежде за это время подготовить свое контрнаступление, утилизировали их в Артемовске. Теперь мы будем наблюдать окончание борьбы за город, как ранее наблюдали за освобождением Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара, — уточнил он.

В российском военном ведомстве 12 апреля рассказали подробности боев последних дней на донецком направлении. В частности, в Артемовске штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. В это время подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах.

По словам источников «Известий», украинское командование попыталось вывести из Артемовска подразделения сил спецопераций и остатки кадровых частей.

При неудачной попытке усилить гарнизон города, ВФУ преимущественно использовали стрелковые батальоны — подразделения, укомплектованные резервистами.

Планировалось, что они заменят убывающие кадровые части, а также будут удерживать маршруты их эвакуации. Но эту попытку сорвали удары российских ВКС и артиллерии, отметили источники «Известий».

По данным Минобороны России, на донецком направлении потери ВФУ за сутки составили более 245 боевиков, один танк, бронетранспортер, две боевые бронемашины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б» и две Д-20, а также три РСЗО «Град».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Закрытая траектория: ВФУ не смогли подтянуть резервы в Артемовск
https://iz.ru/1497595/andrei-fedorov-aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/gorodskoi-aktcent-protivnik-ne-smog-podtianut-rezervy-v-artemovsk

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