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Сюжет:

Боевиков ВСУ заставляли просить хоронить их на позициях

«РИА Новости»: военных ВСУ заставляли писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях
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Фото: AP Photo/Libkos
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Украинский пленный 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляют писать рапорты с просьбой хоронить боевиков на позициях. Его слова 29 апреля приводит агентство «РИА Новости».

Отмечается, что Киндюк попал в плен российской армии на кременском участке фронта в Донбассе.

По его словам, боевиков заставляли писать рапорты, чтобы в случае смерти их хоронили на позициях. Вероятно, это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации и погибшие числились пропавшим без вести.

Киндюк уточнил, что на данный момент его семье уже не приходят деньги, несмотря на то что он находится в плену. При этом, скорее всего, он числится на Украине пропавшим без вести.

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Ранее, 22 апреля, в Кривом Роге родственники военнослужащих ВСУ вышли на акцию протеста. Они жаловались на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, сообщали о плохих условиях службы и ненадлежащем отношении командования к военнослужащим. Родственники военных перекрыли проезжую часть и потребовали лечения раненых и возвращения тел погибших.

17 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер», что ВСУ бросают не только погибших, но и раненых. Российске военнослужащие уговаривают брошенных боевиков сдаться в плен.

До этого, 22 марта, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ бросают умирать раненых сослуживцев после неудачной попытки контратаковать российские силы на купянском участке фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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