Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о взятии в плен 12 боевиков ВСУ

12 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом 16 апреля корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

По его словам, отступая, ВСУ бросают не только погибших, но и раненых.

«Мы их окружаем, они их бросают. Они просят помощи, к ним на помощь никто не идет. Говорят, что сейчас подойдут, но уже поздно. Особенно, когда они в кольце», — рассказал сотрудник «Вагнера».

Он сообщил, что уговаривал брошенных боевиков сдаться в плен.

«Сказал им: «Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети». (Там было. — Ред.) 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышло, а мы вчетвером. Оружия у них было очень много и трофейное, и боекомплекты, и гранаты», — поделился сотрудники ЧВК «Вагнер».

Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что ночью к ним пришла жительница Артемовска и рассказала, что ВСУ держат заложников. Утром российские военные спасли четырех человек, но двоих заложников боевики ВСУ застрелили.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала Артемовска.



15 апреля Минобороны сообщило о взятии кварталов на северной и южной окраинах города. Конашенков также указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.



Тогда же пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске проходят самые кровавые за последние десятилетия бои.

До этого, 14 апреля, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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