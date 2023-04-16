Российские силы освободили два квартала Артемовска
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 16 апреля.
«На донецком направлении <...> в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск», — отметил Конашенков.
Он отметил, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах штурмовых отрядов.
Также в течение суток в районе Артемовска российская авиация совершила шесть вылетов. Ракетные войска и артиллерийские подразделения группировки Южной выполнили 43 огневые задачи на данном направлении.
Днем ранее Минобороны сообщило о взятии кварталов на северной и южной окраинах города. Он также указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.
В тот же день пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что в Артемовске проходят самые кровавые за последние десятилетия бои.
14 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.