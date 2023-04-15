В ВСУ заявили о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске

В Артемовске (украинское название — Бахмут) проходят самые кровавые за последние десятилетия бои. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый.

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», — заявил он во время телемарафона.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о занятии еще двух кварталов Артемовска на северной и южной окраинах города.

Также глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.

Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что ВС РФ выдавливают украинские подразделения из Артемовска, зажимая их в клещи. Он также призвал боевиков ВСУ бежать, пока кольцо вокруг города не замкнулось.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.