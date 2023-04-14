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Пригожин рассказал о плюсах длительных боев за Артемовск для ВС РФ

Пригожин заявил, что длительная битва за Артемовск дает России преимущество
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Продолжительные бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) позволяют ВС РФ нарастить ресурсы и занять удачные позиции. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных», — приводятся его слова в Telegram-канале пресс-службы «Вагнера».

Кроме того, добавил Пригожин, ситуация в Артемовске является дестабилизирующим фактором для Киева при том, что контроль над городом не дает особых преимуществ.

В целом он отметил символическое значение города. Это же, по его словам, справедливо для российских сил, для которых на Артемовске работа не заканчивается, а только начинается, ведь за ним следуют следуют Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и Часов Яр.

Замыкая круг: ВФУ из последних сил пытаются избежать котла в Артемовске
У украинской группировки в городе два пути — сдаться или погибнуть, считают эксперты

Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что ВС РФ выдавливают украинские подразделения из Артемовска, зажимая их в клещи. Он также призвал боевиков ВСУ бежать, пока кольцо вокруг города не замкнулось.

Тогда же официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска.

В свою очередь бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Также он добавил, что цель боевиков — гражданское население.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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