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Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Минобороны: оставшиеся в Артемовске боевики ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели двумя кварталами Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил на брифинге 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовска. В ходе активных действий <...> «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — заявил Конашенков.

Он указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.

Несмотря на это, подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские подразделения в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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14 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.

Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что ВС РФ выдавливают украинские подразделения из Артемовска, зажимая их в клещи. Он также призвал боевиков ВСУ бежать, пока кольцо вокруг города не замкнулось.

Тогда же официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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