Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели двумя кварталами Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил на брифинге 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовска. В ходе активных действий <...> «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — заявил Конашенков.

Он указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.

Несмотря на это, подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские подразделения в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.

Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что ВС РФ выдавливают украинские подразделения из Артемовска, зажимая их в клещи. Он также призвал боевиков ВСУ бежать, пока кольцо вокруг города не замкнулось.

Тогда же официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.