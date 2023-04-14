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Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских сил в Артемовске

Сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что российские силы выдавливают подразделения ВСУ из Артемовска
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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Российские силы в Артемовске (украинское название — Бахмут) выдавливают украинские подразделения, зажимая их в клещи. Об этом 14 апреля рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго», — приводит его слова «РИА Новости».

Военный призвал боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать, пока есть возможность. По его словам, когда кольцо замкнется, ее уже не будет.

Замыкая круг: ВФУ из последних сил пытаются избежать котла в Артемовске
У украинской группировки в городе два пути — сдаться или погибнуть, считают эксперты

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска.

Тогда же бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Также он добавил, что цель боевиков — гражданское население.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано, поскольку Киев продолжает подтягивать резервы для обороны. Пригожин отметил, что за город ведутся тяжелейшие бои.

До этого, 11 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города еще есть подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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