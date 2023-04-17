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Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске

Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, как ВСУ расстреляли двух мирных жителей в Артемовске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики расстреляли двух мирных жителей в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 16 апреля, корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю рассказали сотрудники ЧВК «Вагнер».

Один из сотрудников поделился историей о том, как российские военные выводили мирных жителей из подвалов в административном центре города.

«Мирные жители прямо в этом доме были, в подвале, но они (ВСУ — прим. Ред) разрешили им выйти. Сначала мы мирных жителей вывели, потом они потихонечку начали сдаваться с одного крыла подвала, потом остальных мы зажали, уже с верхних этажей зажали на первых. Окружили, но всё равно они пытались бежать», — рассказал он.

Другой сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил, что во время «зачистки» дома украинские боевики застрелили двух заложников.

«Квартал за кварталом мы зачищаем, чтобы за день ничего не осталось. Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли», — подчеркнул он.

При этом во время съемки на площадь прилетел украинский снаряд. Предположительно, украинские боевики заметили съемочную группу с воздуха или просто простреливают площадь в постоянном режиме.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала Артемовска (украинское название — Бахмут).

15 апреля Минобороны сообщило о взятии кварталов на северной и южной окраинах города. Конашенков также указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.

В тот же день пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что в Артемовске проходят самые кровавые за последние десятилетия бои.

14 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал положительные стороны длительных боев за Артемовск. По его словам, затяжные боестолкновения позволяют российской армии накопить силы, разобраться с проблемами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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