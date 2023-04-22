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СМИ сообщили об акции протеста родственников украинских военных в Кривом Роге

Украинское издание «Страна»: в Кривом Роге родственники военных вышли на протест
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Фото: соцсети
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В Кривом Роге родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на акцию протеста. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в субботу, 22 апреля.

«В Кривом Роге прошел митинг родственников бойцов из 129-й криворожской бригады теробороны. Они требовали встречи с местными властями и командованием», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что протестующие жаловались на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, сообщали о плохих условиях службы и ненадлежащем отношении командования к военнослужащим.

«По словам жен и матерей, бойцов отправили на передовую на собственном транспорте, а не на бронированных машинах, из оружия у них только автоматы, еду и воду не подвозят», — пишет издание.

Родственники военных перекрыли проезжую часть и потребовали лечения раненых и возвращения тел погибших. Представительница совета обороны Кривого Рога Виктория Третяк, встретившись с митингующими, предложила им обратиться в военную прокуратуру с коллективным заявлением по поводу озвученных жалоб.

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Ранее в этот же день председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные на запорожском участке фронта больше не хотят воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского и массово переходят на сторону России.

По его словам, на днях добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии. Рогов также отметил, что киевские власти, осознавая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывают туда военных из западных регионов Украины.

Еще в феврале заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщал, что родственники украинских пленных просят Россию не возвращать их, чтобы тех не забрали снова в армию и не отправили в бой. По его словам, к таким просьбам их подталкивают действия командования Вооруженных сил Украины. Он также напомнил о том, что Киев использует своих граждан как пушечное мясо.

В том же месяце сдавшийся в плен украинский военный Мирослав Левченко заявил, что ВСУ пускают своих бойцов на мясо. Он также пожаловался на оставивших его командиров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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