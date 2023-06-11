Четверо пленных ВСУ призвали соратников сдаваться в плен армии России

Четверо военнослужащих Вооруженные силы Украины (ВСУ), сдавшихся в плен российской армии, призвали бывших сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ. Кадры с обращением пленных появились в распоряжении «Известий» в воскресенье, 11 июня.

«Мы, военнослужащие 115-й бригады приняли добровольное решение сдаться российским войскам. Решение приняли осознанно, из-за плохого отношения командования. Не хотим воевать с русскими», — сказали они.

Военнопленные подчеркнули, что в плену их хорошо содержат и к ним отличное отношение.



Они также призвали украинских военных принять «правильное решение» и сдаться в плен армии России.

Ранее, 10 июня, сдавшийся в плен армии России солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Дистион заявил об усталости украинских военных от боевых действий.

29 мая стало известно, что российские военные в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) взяли в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.



27 мая сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен двух украинских боевиков.

Тогда же стало известно, что бойцы южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе.

12 мая источник «Известий» рассказал, что на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.



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