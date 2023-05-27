В Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен двух украинских боевиков. Об этом 27 мая сообщил один из бойцов в разговоре с «РИА Новости».

«Военнослужащие разведбатальона в ходе «набега» на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал боец.

По его словам, на позициях противника также находилось стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее в этот же день сообщалось, что бойцы Южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе.

До этого, 12 мая, источник «Известий» сообщил, что на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В апреле сообщалось, что Вооруженные силы России захватили в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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