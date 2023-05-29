Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ

Российские военные взяли в плен за последние двое суток в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. <...> Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — сказал он ТАСС.

Марочко отметил, что военнослужащие РФ заняли выгодные позиции на данном участке линии боевого соприкосновения.

Он добавил, что военнопленным была оказана медицинская помощь. Отмечается, что место их содержания отвечает всем нормам международного гуманитарного права. Сейчас с солдатами работают следственные органы, уточнил Марочко.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен двух украинских боевиков.

Тогда же стало известно, что бойцы Южной группировки войск Вооруженных сил России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе.

12 мая источник «Известий» рассказал, что на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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