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Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сдался в плен российской армии, в видео от 17 июня рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России.

На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

«Наш командир взвода и капитан помогали нам, чтоб по нам не открыли огонь свои. Они дали нам свои номера телефонов для связи с российскими войсками», — рассказал он.

Побег состоялся 28 мая между населенными пунктами Софиевка и Васильевка. Там они добровольно сдались в плен.

В ряды украинской армии националист попал, когда в стране началась мобилизация. Причем подготовка новоприбывших солдат была скудной.

«На полигоне нас фактически ничему не учили. Стрелковая подготовка была всего три или четыре раза», — поделился пленный.

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Ранее, 14 июня, представители силовых структур Донецкой Народной Республики рассказали, что российские военнослужащие спасли двоих раненых украинских солдат, оставленных сослуживцами на линии боевого соприкосновения под Авдеевкой.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам. Сейчас сдавшимся бойцам оказывают медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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