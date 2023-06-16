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«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»

Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Для территорий Донбасса характерны активные действия практически по всей линии соприкосновения, но наступление ВСУ на этих участках в сжатые сроки нивелируется ВС РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, переговоры с противником сегодня нецелесообразны из-за потери Украиной своей субъектности, а Запад, который мог предотвратить конфликт, затянул время лишь для подготовки к его более активной фазе. О том, какая сейчас складывается ситуация в зоне СВО и как идет подготовка к выборам, Денис Пушилин рассказал на ПМЭФ-2023.

«Украина потеряла свою субъектность»

— Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось. Есть ли на этом фоне риски потери территории?

Вооруженные силы РФ сделают всё возможное и невозможное, чтобы этого не допустить. Конечно же, на каких-то отдельных участках мы видим успешные элементы контрнаступательных действий противника, но это тоже в очень сжатые сроки нивелируется. Мы видели, что противнику удавалось уничтожать наблюдательные посты в наших селах, поселках. Но, опять же, очень быстро ситуация возвращалась в норму.

— Много ли подобных участков на линии соприкосновения, где фиксируются «успешные элементы» контрнаступления ВСУ?

— Для Донбасса сейчас характерны какие-либо активные действия, может быть, в разных фазах, но практически по всей линии фронта, начиная со стыка Запорожской области и Донецкой Народной Республики, включая угледарское, марьинское, первомайское, киевское, майорское направления, а также Артемовск и Красный Лиман. То есть, по сути, вся линия фронта.

сво
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Допустимы ли на данном этапе конфликта переговоры с Украиной? Или в настоящий момент эта возможность полностью исключена?

Они нецелесообразны ввиду недееспособности Украины. С ней не о чем разговаривать. Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне — это первое. И второе: страны, которые выступали гарантами Минских соглашений, нивелировали то доверие, которое было им оказано. Я говорю о заявлениях, уже постфактум, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

То есть, по сути, о чем с ними можно говорить сейчас? Особенно на данном этапе? Если раньше, когда можно было предотвратить конфликт, они свою возможность не реализовали. И даже более того, заявляют об использовании их (Минских соглашений. — «Известия») для затяжки времени по подготовке к более активной фазе. А сейчас активная фаза. И встает вопрос: почему они сейчас будут соблюдать достигнутые договоренности? Мы этого не видим. Поэтому единственным выходом станет наша безоговорочная победа и выполнение целей специальной военной операции.

«Они будут чинить препятствия»

— Близится новая избирательная кампания — первая для республики в составе РФ. Как на фоне ужесточения боевых действий и атак ВСУ будет обеспечена безопасность избирателей?

— Активная часть избирательной кампании пока не началась. Поэтому всё же сегодня речь идет в целом об обеспечении безопасности ежедневной жизнедеятельности нашей граждан. Говоря о выборах в сентябре, сейчас нашими силовыми структурами предусматриваются разные меры, прорабатываются механизмы не только защиты, но и противодействия противнику, который, конечно же, не заинтересован, чтобы у нас прошли выборы так, как мы этого хотим. Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им.

голосование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Известно, сколько будет избирательных пунктов для голосования?

— Их число уже определено, но пока не хотелось бы это широко освещать.

— Регион также ждут выборы депутатов в местный парламент. Какую систему решено использовать: по партийным спискам или по одномандатным округам?

Избираться депутаты будут по партийным спискам. Замечу, что партии уже активизировали свои действия по проведении своих избирательных кампаний в регионе. При этом и сами граждане — жители ДНР проявляют интерес к грядущей кампании. Нашим людям небезразлично, как и кем будет управляться наш регион, как будут выстраиваться внутренние процессы.

Причем помимо интеграционных вопросов их интересуют еще и процессы развития республики. Поэтому небезразличие наших граждан подталкивает руководство региона очень ответственно подойти к организации выборов, к избранию депутатов. Потому что от парламента действительно очень много будет зависеть.

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