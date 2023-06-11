Разинули ротацию: в Болгарии закончился «вечный» политический кризис

В Болгарии закончился политический кризис, который бушевал больше двух лет. Крупнейшие парламентские партии смогли консолидированно проголосовать за правительство и создать подобие дееспособного кабинета министров. Это произошло благодаря тому, что пост премьер-министра сделали переходящим, — представители основных политсил будут занимать его по очереди. «Известия» разбирались в том, станет ли новая политическая конструкция устойчивой и чего ждать от болгарских властей на украинском и российском направлениях.

Как Болгария оказалась в кризисе

Политический кризис в Болгарии длится более двух лет. В 2021 году в стране трижды проводились парламентские выборы. Дважды депутатам не удавалось назначить правительство, третья попытка оказалась относительно удачной. Кабинет министров сформировала партия «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП — ДБ) во главе с ее лидером Кириллом Петковым.

Конструкция, впрочем, продержалась всего несколько месяцев. Одна из причин — экономический кризис, спровоцированный антироссийской политикой. Правительство Петкова после начала СВО отказалось от российского газа, который покрывал 90% всех потребностей страны. Вместо этого София попыталась наладить поставки из Азербайджана, а также начала получать СПГ из США. Всех потребностей, впрочем, покрыть не удалось. В результате в стране подскочили цены на топливо, рекордных отметок достигла инфляция.

Второй момент — череда скандалов. Правительство Петкова пыталось согласовать официальные поставки оружия на Украину, но протащить решение через парламент не удалось. Соцопросы также показывали, что против военной помощи Украине выступает большинство жителей страны. В результате были налажены неофициальные поставки. Согласно данным болгарских журналистов, София передавала Киеву советские танки, снаряды, ракеты для систем залпового огня и многое другое. Оружие и боеприпасы везли через территорию Румынии, а также переправляли по воздуху через польский аэропорт Жешув.

Кирилл Петков на митинге в Софии Фото: Global Look Press/IMAGO

В результате череды склок и конфликтов правительство и правящая коалиция развалились. В октябре 2022 года прошли новые парламентские выборы. По их итогам ни одной политсиле правительство создать снова не удалось. В апреле состоялись пятые за два года выборы. Победителем с 26,4% стала партия ГЕРБ бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, а ПП — ДБ с 24,5% заняла второе место. Перспектив урегулирования кризиса опять не просматривалось.

Что изменилось сейчас

ГЕРБ и ПП — ДБ идеологически близки. Оба объединения выступают за дальнейшую евроинтеграцию и развитие отношений с НАТО. Тем не менее лидеры партий откровенно враждуют. За главой ГЕРБ Бойко Борисовым тянется многолетний шлейф коррупционных скандалов и связей с одиозными олигархами. А ПП — ДБ сделала основой своей программы борьбу с коррупцией, то есть фактически создавалась для борьбы с ГЕРБ.

Перед страной замаячила перспектива шестых выборов. Но ряд факторов все-таки помог крупнейшим партиям договориться. С одной стороны, Евросоюз из-за отсутствия дееспособной власти заблокировал выделение Болгарии €5 млрд , предназначенных на восстановление экономики после пандемии. В стране с высоким уровнем коррупции часть этих денег могла бы осесть в карманах чиновников, то есть блокировка помощи затронула их лично.

Фото: Global Look Press/Hristo Rusev

Кроме того, стало рушиться проевропейское реноме основных партий . Страна из-за политической турбулентности перестала претендовать на присоединение в 2024 году к зоне евро, отмену болгарского лева отложили минимум на год. На неопределенное время также отложено присоединение Болгарии к Шенгенской зоне.

Наконец, угрожающими стали внутренние тенденции. Резко набирали популярность пророссийские политические силы. Так, каждые досрочные выборы удваивала свой результат партия «Возрождение» , которая выступает за выход из НАТО и критикует Евросоюз. В апреле нынешнего года она получила 14% голосов избирателей и заняла третье место. При таких тенденциях скоро без нее создать правительство стало бы в принципе невозможно.

В результате проевропейским партиям-антагонистам пришлось спешно договариваться. При этом создавать общую коалицию они всё-таки не стали, вместо этого согласовали так называемую ротационную схему. Ее суть в том, что сначала девять месяцев страной будет управлять правительство от ПП — ДБ, следующие девять месяцев — от ГЕРБ. Схема рассчитана на полтора года, дальнейшие планы пока не обсуждались.

6 июня парламент Болгарии утвердил первую часть сделки — назначил главой правительства представителя ПП — ДБ, академика Николая Денкова . Вице-премьером стала представитель ГЕРБ, бывший еврокомиссар Мария Габриэль. Согласно договоренностям, через девять месяцев они поменяются местами: Габриэль займет пост премьера, а Денков будет ее заместителем.

Известно, что в процессе создания кабмина активно участвовали внешние силы. Об этом, в частности, свидетельствует запись заседания партии ПП — ДБ, которую обнародовал бывший министр спорта Радостин Василев. Из нее следует, что кандидатуры министров и начальств спецслужб обсуждались с руководством Евросоюза, в том числе с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также с представителями неназванного посольства.

Глава правительства Болгарии Николай Денков Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

После избрания на пост премьера Николай Денков рассказал о приоритетах правительства. Среди них проведение судебной реформы, а также разработка и принятие госбюджета, который поможет ускорить вступление страны в еврозону. Новый министр обороны Тодор Тагарев заявил, что Болгария продолжит вооружать Украину. «Мы должны сделать всё необходимое для укрепления нашей обороноспособности, а также оказать помощь Украине, чтобы она могла пойти в контрнаступление», — сказал он.

Оппозиция выступила резко против сформированного правительства. Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов назвал произошедшее бархатным переворотом, осуществленным американским посольством . Представитель социалистов Корнелия Нинова заявила, что произошедшее не имеет отношения к европейским ценностям. По ее словам, союз двух партий родил «однорукого и двуглавого Франкенштейна». Президент Болгарии Румен Радев отметил, что две партии обманули избирателей. «Вы помните, как Бойко Борисов ездил по стране и объяснял, что «Продолжаем перемены» развалили государство, и если они придут к власти, то добьют ее. Сегодня он отдает им власть», — отметил он.

Что говорят специалисты

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская подчеркивает, что судьбу сформированного правительства предсказать сложно .

— Это первый такой опыт, никогда раньше ротационных правительств в Болгарии не существовало. К тому же мы видим попытку объединения непримиримых врагов. Недоверие внутри правительства очень большое. Я не удивлюсь, если через пару месяцев парламентский союз развалится и последует продолжение политического кризиса с очередной вереницей выборов, — считает она.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Петровская также добавляет, что Болгария вряд ли значительно нарастит помощь Украине.

— София может присоединиться к программе ЕС по поставке Киеву миллиона боеприпасов, в стране способны производить снаряды для советских артсистем. Кроме того, идут разговоры о передаче Киеву 16 истребителей МиГ-29, в рабочем состоянии из них шесть самолетов. Других возможностей как-то помочь украинской армии не просматривается, — указала собеседница.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что шансы на выживание у болгарского правительства есть.

— Я бы обратил внимание на то, что фронтмены крупнейших партий отошли в тень и не стали претендовать на пост премьер-министра. На первые роли выдвинулись второстепенные фигуры. Отчасти это может сгладить противоречия и обеспечить властной конструкции устойчивость. Хотя я бы не исключал и того, что все усилия пойдут прахом, — говорит эксперт.