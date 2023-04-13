Бесконечный тупик: почему в Болгарии не заканчивается политический кризис

Болгария — страна-рекордсмен по проведению парламентских выборов. За два года их здесь прошло уже пять, 12 апреля Народное собрание начало работу в обновленном составе. Уже понятно, что создание правящей коалиции снова под вопросом: крупнейшие партии объявили о нежелании сотрудничать. Эксперты считают, что не за горами еще одни внеочередные выборы. Интересно при этом, что с каждым новым голосованием свой результат улучшают пророссийские силы. «Известия» разбирались в тонкостях болгарской политической системы.

Как прошли последние выборы

Последние парламентские выборы в Болгарии прошли 2 апреля. Наибольшее число голосов получила партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») во главе со своим бессменным лидером Бойко Борисовым. Их результат — 26,4%. Второе место с 24,5% заняла коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП – ДБ).

Казалось бы, оснований для политического кризиса нет. Оба объединения выступают за дальнейшую евроатлантическую интеграцию, развитие сотрудничества с ЕС и НАТО, прямую военную помощь Украине. Мандатов двух политсил было бы достаточно для формирования правящей коалиции.

Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ, покидает избирательный участок во время парламентских выборов в Софии в Болгарии, 2 апреля 2023 года Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

В реальности ПП – ДБ уже объявила, что не собирается сотрудничать с ГЕРБ. Дело в том, что за Борисовым тянется многолетний коррупционный шлейф. Политика обвиняют в тесных связях с олигархами, в том числе с медиамагнатом Деляном Пеевски. Широкое распространение в соцсетях получили фотографии из спальни Борисова. На снимках видно, что прикроватная тумбочка забита пачками купюр и золотыми слитками, сверху лежит пистолет.

В прошлом году полиция задержала Борисова по делу, которое расследует прокуратура ЕС. Сообщалось, что политика подозревают в злоупотреблениях европейскими средствами и вымогательстве. Официальных обвинений, впрочем, не выдвигалось, позже лидера ГЕРБ отпустили, а его задержание признали незаконным. Примерно за месяц до нынешних выборов «черную метку» прислали из Вашингтона. Тогда США из-за обвинений в коррупции наложили санкции на многолетнего министра финансов от ГЕРБ Владислава Горанова.

Кроме того, политических лидеров связывают сложные личные отношения. В июне прошлого года после череды скандалов в стране развалилась правящая коалиция и было свергнуто правительство ПП – ДБ. Вотум о недоверии поддержали в том числе депутаты от ГЕРБ. Бывший премьер Кирилл Петков тогда обвинял в произошедшем Россию и «могущественную мафию».

После нынешних выборов Борисов предложил ПП – ДБ объединить усилия. По его словам, партии, которые поддерживают Украину, а также выступают за присоединение к еврозоне и Шенгену, являются естественными союзниками. В ПП – ДБ такой сценарий отмели. «Мы ясно обещали своим избирателям нормальную европейскую жизнь, что предполагает и наличие честных и свободных выборов», — сказал Петков.

Кирил Петков, бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии «Продолжаем перемены», голосует во время парламентских выборов в Софии в Болгарии, 2 апреля 2023 года Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Какая ситуация в Болгарии

В Болгарии за последние два года прошло пять парламентских выборов. Политикам никак не удается создать устойчивую правящую коалицию. В результате большую часть времени страной в ручном режиме управляют президент Румен Радев и его технический кабинет. Полномочий для полноценного управления им, впрочем, не хватает. Так, в стране уже полтора года нет бюджета, а ЕС отказывается выделять деньги на постковидное восстановление экономики.

Большим ударом для Болгарии стали антироссийские санкции. София первой в ЕС отказалась платить за газ в рублях, после этого поставки голубого топлива в страну прекратились. Кроме того, остановлено сооружение АЭС «Белене». В результате София довольствуется азербайджанским газом, но действующих мощностей для покрытия всех потребностей не хватает. Болгария вынуждена закупать СПГ, который обходится дороже российского топлива. Кроме того, в стране нет своего СПГ-терминала, поэтому такой газ приходится везти через Грецию.

В Болгарии сохраняется сложная экономическая ситуация. Страна считается самой бедной в Евросоюзе, за чертой бедности живет 32% населения . Не прекращается отток граждан. Так, за последние 10 лет численность населения сократилась на 844 тыс. человек и сейчас оставляет 6,8 млн. Страна также занимает последнее место в ЕС по уровню восприятия коррупции. В целом в республике шутят, что Болгария вошла в Евросоюз, а Евросоюз в Болгарию так и не вошел.

Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene

В прошлом году страну также сотрясали скандалы, связанные с конфликтом на Украине. Правительство Кирилла Петкова пыталось согласовать официальные поставки Киеву оружия. Этого сделать не удалось, правившая коалиция развалилась. Прошли очередные выборы, новый парламент всё-таки одобрил передачу оружия. Оппозиция тогда пыталась оспорить решение, обжаловав его в Конституционном суде. Тот, однако, встал на сторону проукраинских политиков.

На этом фоне в Болгарии растет популярность пророссийских сил. Партия «Возрождение» по итогам апрельских выборов заняла третье место, получив рекордные 14% голосов. Прозападные силы с ней в коалицию вступать, понятно, не собираются, но продолжение политического кризиса дает ей шансы на дальнейшее улучшение позиций. Дружественными России считаются также болгарские социалисты. В ходе последних выборов они получили 8,9%, заняв пятое место. Их позиция, правда, более гибкая. На словах они против передачи Киеву оружия, но на деле соответствующие решения парламента не блокировали.

Что говорят эксперты

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская считает, что шансы на создание дееспособной коалиции крайне малы.

— Борисову вроде бы удалось договориться с партией турецкого меньшинства, которая заняла на выборах четвертое место. Возможно, удастся договориться с социалистами. Чисто арифметически трем партиям хватит мандатов для создания правительства. Но ведь дальше им придется продолжать совместную работу, обсуждать инициативы правительства. На этом этапе могут возникнуть разногласия и новый кризис, — отметила она.

Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ, покидает избирательный участок во время парламентских выборов в Софии в Болгарии, 2 апреля 2023 года Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Петровская добавляет, что жители Болгарии устали от безответственных политиков:

— Лучше всего в нынешней ситуации чувствует себя президент Радев. Вообще-то у него мало полномочий, но сейчас он пользуется неразберихой и фактически управляет страной в ручном режиме.

Старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая говорит, что создать правительство будет сложно, скорее всего, Болгарию в конце лета — начале осени ждут новые выборы.