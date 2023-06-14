Под Авдеевкой ВС РФ спасли брошенных сослуживцами раненых солдат ВСУ

Российские военнослужащие спасли двоих раненых украинских солдат, оставленных сослуживцами на линии боевого соприкосновения под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 14 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

«Они попали под шквальный огонь нашей артиллерии. В итоге сослуживцы их бросили, спасаясь бегством, оставив товарищей по оружию умирать. Мы успели оказать им первую медицинскую помощь и эвакуировать с линии фронта», — рассказал источник.

По данным силовых структур, двумя ранеными оказались военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В настоящий момент им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 13 июня, два экипажа боевой машины пехоты (БМП) ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам. Сейчас сдавшимся бойцам оказывают медпомощь.

11 июня в распоряжении «Известий» появились кадры, на которых четверо военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен российской армии, призвали бывших сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ. Военнопленные подчеркнули, что в плену их хорошо содержат и к ним отличное отношение.

Днем ранее сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.