Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины расстреливают украинских бойцов в спину при попытке сложить оружие. Об этом в среду, 21 июня, рассказал пленный украинский боец Виктор Косенко.

«Случаи дезертирства у нас были, но сзади наших позиций постоянно стоит Нацгвардия, СОБР. У них есть команда — если мы отходим, стрелять на поражение по нам. Я даже знаю, что часто сами командиры рот участвовали в этом и стреляли в своих подчиненных», — заявил Косенко.

Кроме того, пленный украинец рассказал о наплевательском отношении командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к своим подчиненны. В частности, боевик ВСУ с позывным Диджей, командовавший ротой Косенко, относился к солдатам как к пушечному мясу и всегда сбегал от опасности первым.

«Потери у нас очень большие, я остался живой, а Диджей, командир нашей роты, просто убежал. Все потери — это вина командира Диджея из-за его неправильных и просто неадекватных решений», — заявил Косенко.

Также военнопленный рассказал, что его отправили служить по мобилизации, схватив прямо на улице и отправив в бой без предварительной подготовки.

«Я отказывался (брать повестку. — Ред.) и попытался убежать от них [полицейского и военкома], но они меня догнали и отвезли в военкомат сразу же. Мне сказали, что я иду в 10-ю горно-штурмовую бригаду. Сразу кинули в боевые действия, подготовки вообще не было никакой», — сказал Косенко.

Ранее в этот день пленный военнослужащий ВСУ Эдуард Кириловец рассказал, что украинское военное командование ввиду больших потерь на фронте отправляет в бой неопытных новобранцев. Кириловец был моряком, родился и жил в Херсоне. В конце мая этого года при отправке в очередной рейс он был мобилизован и после недели обучения, по его словам, попал в плен российской армии.

19 июня украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеет, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.