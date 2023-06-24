Вооруженные силы Украины отправляют в бой неподготовленных солдат. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Николай Павляшик 24 июня.

Видео с ним распространило Министерство обороны России.

Пленный поделился, что на Украине его поймали в деревне на дороге, после чего повезли в военкомат и вручили повестку. Месяц он проходил подготовку во Франции, где его учили теории, а практики почти не было.

«Можно сказать, нас ничему не научили. С нами начали работать какие-то люди. Говорили, что психологи. Начали нам внушать, что Россия такая плохая страна, а потом начали давать таблетки по утрам. Становилось от них бодрее, лучше. Я подозреваю, что это были наркотики. Потому что после окончания принятия таблеток у меня было плохое состояние», — сказал он.

Украинский боевик указал на высокое качество подготовки российских войск. Он добавил, что их командование «оставило против такой армии». По его словам, вооружение и снабжение едой, включая воду, было плохим, что отражалось на негативном моральном состоянии солдат ВСУ.

Ранее, 23 июня, пленный боевик ВСУ Руслан Москаль рассказал, что с проходившими за границей подготовку солдатами постоянно велась психологическая работа по насаждению ненависти к русскому народу. По его словам, все боевики во время обстрела хотели поскорее сбежать, а в рядах ВСУ царили страх и паника.

22 июня пленные бойцы ВСУ рассказали о подготовке военных западными инструкторами. По их словам, с украинскими солдатами работали не только военные инструкторы, но и психологи, внушавшие украинцам человеконенавистническую идеологию.

Тогда же пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.