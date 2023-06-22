С солдатами Вооруженных сил Украины, кроме военных инструкторов НАТО, работали психологи, внушавшие украинцам человеконенавистническую идеологию и ненависть к русскому народу. Об этом рассказали пленные военнослужащие ВСУ.

Так, один из бойцов, проходивший подготовку в Германии, рассказал, что ему насаждали миф о слабости российской армии и призывали уничтожать как можно больше российских солдат.

«В Германии настраивали, что русская армия уже не вторая армия, как говорится, она уже скатилась, <…> говорили побольше [русских] убивать, уничтожать», — говорит он на видео, опубликованном 22 июня Минобороны РФ.

Другой военнопленный проходил подготовку в Словении. Кроме преподавания военных навыков — тактики, защити, зачистки зданий, — инструкторы НАТО внушали им, что Россия выдохлась и ее можно легко прогнать из Украины.

«Психологи работали, настраивали нас не бояться <русских>. Если не боимся, значит мы победим, потому что <русские> выдохлись, слабенькие. А мы сейчас подготовимся и пойдем гнать <русских>», — рассказал он.

По мнению третьего пленного, тренировавшегося в лагере НАТО в Латвии, вся западная подготовка проводится лишь для медийного эффекта и не имеет никакой реальной пользы. Это подтверждается тем фактом, что уже в первых боях подготовленные альянсом солдаты предпочли сдаться в плен, так как не смогли противостоять профессионализму русской армии и не хотели умирать.

Также все пленные указали на наплевательское отношение к солдатам со стороны украинского командования, предпочитающего отсиживаться в дали от линии соприкосновения и отправлять бойцов атаковать российские позиции без подготовки и подкрепления.

«Нас кинули на пушечное мясо. Дали нам указание идти на штурм, тут русская армия начала лупить «Градом», артиллерией, минометами. Я обратился к командующим, чтобы дали подкрепление, подкрепления не было», — рассказал пленный украинец.

Кроме того, все военнопленные отметили высокий профессионализм российских военных, оказавших первую помощь раненным украинским солдатам и обеспечивших их в плену всем необходим.

«У кого не было одежды — дали, согрели, накормили. И мы благодарим таких воинов», — сказал пленный боевик ВСУ.

Ранее в этот день пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.